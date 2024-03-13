Вице-чемпион Формулы-1 подал в суд на чемпионат. Хочет титул или «просто бабла»?

Стартовавший ещё весной 2023 года сериал, спровоцированный экс-боссом Ф-1 Берни Экклстоуном, всё-таки дошёл до суда. Экс-пилот «Феррари» Фелипе Масса, до сих пор переживающий из-за результатов сезона-2008, подал иск в Высокий суд Лондона, призвав к ответу Формулу-1, Международную автомобильную федерацию и лично Берни. Вот только пока не похоже, что Масса хочет отсудить чемпионство. Что вообще происходит, зачем всё это?

С чего всё началось

Максимально кратко напомним обстоятельства. На Гран-при Сингапура 2008 года команда «Рено» подстроила аварию Нельсиньо Пике, что позволило его напарнику Фернандо Алонсо одержать сенсационную победу. Масса, являвшийся одним из двух претендентов на титул, набрать очков в той гонке не сумел: из-за ошибки в работе светофора на пит-стопе бразилец рванул с места с ещё вставленным в бензобак топливным шлангом. В то же время Льюис Хэмилтон, ставший в итоге чемпионом мира, финишировал в Сингапуре третьим и набрал шесть очков.

Считалось, что мошенничество «Рено» раскрылось только по ходу сезона-2009, когда из команды уволили Пике-младшего. Однако Экклстоун в интервью F1-Insider зачем-то заявил, что Ф-1 и ФИА знали о проделках французской команды по сути сразу после этапа, однако предпочли не раздувать скандал, чтобы не вредить имиджу чемпионата.

Вот за эти слова Берни и зацепился Масса. Мол, у ФИА и Ф-1 была возможность среагировать ещё до окончания сезона-2008 и вручения чемпионских кубков (в автоспорте принято, что если трофеи за сезон вручены, то никакие последующие разбирательства уже невозможны).

Что делал Масса?

Бразильский ветеран считает, что ФИА была обязана просто взять и аннулировать результаты Гран-при Сингапура. Если бы организаторы Ф-1 сделали это своевременно, то с учётом лишения шести очков Хэмилтон проиграл бы Фелипе борьбу в личном зачёте. По логике Массы, у него украли чемпионство.

Зацепившись за интервью Берни, Фелипе угрожал всем причастным подачей иска в суд, однако для начала Масса подготовил досудебную претензию и предложил Ф-1 и ФИА как-то «решить вопрос».

В претензии говорилось, что из-за потери титула Фелипе понёс ущерб в несколько десятков миллионов евро — вероятно, речь о бонусах по контракту, новых более выгодных соглашениях с командами Ф-1, сделках со спонсорами, которым всегда интересен чемпион.

Можно предположить, что Масса хотел получить от Ф-1 солидную денежную компенсацию в обмен на то, чтобы закрыть тему раз и навсегда. ФИА и Ф-1 несколько раз просили Фелипе перенести сроки, к которым они должны подготовить некие ответы на его претензию. В итоге федерация и владельцы коммерческих прав на чемпионат по сути проигнорировали претензии Массы — и он-таки дошёл до суда.

Что в заявлении Фелипе?

Приведём официальное сообщение от адвокатской конторы, представляющей интересы Массы: «Мистер Масса требует подтверждения, что ФИА нарушила собственный регламент, не сумев должным образом расследовать аварию Нельсиньо Пике на Гран-при Сингапура.

Мистер Масса выиграл бы личный зачёт чемпионата мира в том году. Мистер Масса требует компенсации за существенные финансовые потери, которые он понёс из-за неверных действий ФИА, к которым также причастны мистер Экклстоун и FOM.

Попытки найти полюбовное решение оказались неуспешными, что не оставило мистеру Массе выбора, кроме как начать легальные процедуры».

Чего всё-таки хочет Масса?

Если исходить из заявления Фелипе, то не похоже, что экс-пилот «Феррари» пытается через суд отобрать у Хэмилтона звание чемпиона мира. В заявлении адвокатов мы не видим требований отменить результаты Гран-при Сингапура 2008 года и пересмотреть итоги сезона — акцент сделан на финансовом ущербе.

«Масса — хороший пилот и приятный парень, — прокомментировал старт разбирательств известный журналист Мэтт Бишоп. — Но, думаю – это мои спекуляции, у меня нет чётких сведений – кто-то с ним связался и сказал: «Мы можем кое-что для тебя сделать, ты заработаешь кучу денег». И, разумеется, они – вероятно, адвокаты – тоже хотят заработать. Подозреваю, он и сам не думает, что сможет отменить результат и получить звание чемпиона, он просто хочет немного бабла».

В прессе уже появилась информация, что Фелипе затребовал кругленькую сумму: кто-то пишет аж про $ 190 млн, но всё-таки самая распространённая версия — $ 82 млн. Вероятно, в ходе судебных разбирательств мы узнаем, как именно адвокаты Массы пришли к подобной сумме. Сейчас вот в разгаре судебные разборки между «Маклареном» и чемпионом IndyCar Алексом Палоу, и в том процессе нам подробно разъясняют, почему команда требует от испанца десятки миллионов.

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Какие у Фелипе шансы на успех?

Мы не знаем всех деталей иска от Фелипе, но если он действительно сосредоточился на финансовой стороне вопроса, то это мудрый шаг. Рассчитывать на пересмотр результатов сезона спустя 16 лет странно, плюс сразу возникает вопрос: а почему результаты Гран-при Сингапура должны быть отменены целиком? Остальные пилоты, включая Хэмилтона, к действиям «Рено» непричастны, так что куда логичнее было бы просто убрать из протокола Алонсо. Но такой исход, понятное дело, не приблизил бы Фелипе к титулу. Мы не юристы, но как-то вообще нет ощущения, что у Массы были бы «спортивные» перспективы в суде.

С финансовым аспектом поинтереснее, но и тут вопросы. Шансы на некую компенсацию возможны, только если суд согласится, что гонку в Сингапуре должны были аннулировать, а ФИА не вмешалась и тем самым лишила бразильца титула. Но тут мы возвращаемся к прежнему возражению: почему аннулировать, а не просто убрать Алонсо? Так что есть очень большие шансы, что в итоге Масса не получит деньги, а, наоборот, их потратит — на оплату судебных издержек. Ну а седьмому титулу Хэмилтона вряд ли что-то угрожает.