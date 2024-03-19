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Представлен новый Mercedes-AMG GT. Он лишился двигателя V8, но получил технологии из Ф-1

Представлен новый Mercedes-AMG GT. Он лишился двигателя V8, но получил технологии из Ф-1
Mercedes-AMG GT 43 Coupe
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Компания Mercedes-Benz расширила линейку AMG GT Coupe и представила Mercedes-AMG GT 43 Coupe. Главное отличие новинки — 2-литровый двигатель с турбиной и четырьмя цилиндрами, который пришёл на смену 4-литровому V8.

Mercedes-AMG GT 43 Coupe

Mercedes-AMG GT 43 Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Новый двигатель генерирует 420 лошадиных сил и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды, а максимальная скорость новинки составляет 280 км/ч. Отмечается также, что за счёт электрического турбокомпрессора, использующего выхлопные газы, двигатель получает кратковременную прибавку в 14 лошадиных сил. Эта технология, отмечают создатели, применяется командой Mercedes в Формуле-1.

Mercedes-AMG GT 43 Coupe

Mercedes-AMG GT 43 Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT 43 Coupe также обладает активной аэродинамикой для оптимизации воздушных потоков, высокоэффективной тормозной системой и подруливающейся задней осью.

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