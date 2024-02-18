В Brabus показали 1000-сильный Mercedes-AMG GT 63. Это самый мощный проект ателье

Компания Brabus представила свою новую версию лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил. Это самый мощный автомобиль, когда-либо созданный в ателье Brabus.
Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance Brabus Rocket
Фото: Brabus
Отметим, что в базовой спецификации мощность 4-дверного спорткара составляет 585 лошадиных сил. Проект получил название Brabus Rocket 1000 и будет выпущен тиражом в 25 экземпляров.
Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance Brabus Rocket
Фото: Brabus
Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance от Brabus получил новый более аэродинамически эффективный кузов с карбоновыми фартуком и крыльями, а также массивный спойлер, композитное антикрыло и задний диффузор большего размера.
Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance Brabus Rocket
Фото: Brabus
Под капотом у автомобиля 4,5-литровый битурбо двигатель V8. Сообщается, что с ним автомобиль уверенно преодолевает отметку в 300 км/ч. При этом заявленная «максималка» базового Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance составляет 311 км/ч.
Интерьер Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance Brabus Rocket
Фото: Brabus
Стоимость машины — $ 570 тыс.