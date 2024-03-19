Источник: Saudi Aramco рассматривает возможность покупки «Астон Мартин»

Крупнейшая компания в мире по рыночной капитализации Saudi Aramco рассматривает возможность приобретения «Астон Мартин». Об этом сообщает издание Formu1a.uno.

Согласно имеющейся информации, во время Гран-при Саудовской Аравии высокопоставленные государственные чиновники тайно встречались с представителями команды «Астон Мартин», чтобы обсудить вероятную сделку. Saudi Aramco также вполне серьёзно заинтересованы в том, чтобы переманить к себе Макса Ферстаппена и Эдриана Ньюи — в случае продолжения внутренних неурядиц в «Ред Булл».

Напомним, что Saudi Aramco с 2020 года является партнёром Ф-1, помогая в финансировании и организации соревнований. Saudi Aramco контролируется властью Саудовской Аравии, а также крепко связано с государственным фондом, который работает на продвижение страны по всему миру.