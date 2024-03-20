Чемпион Формулы-1 — о ГП Австралии: у Пиастри хорошие шансы подняться на подиум

Чемпион мира 1980 года, австралиец Алан Джонс поделился мнением о предстоящем выступлении своего соотечественника Оскара Пиастри в Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне пройдёт с 22 по 24 марта.

«У Оскара всё очень хорошо, он всегда в первой шестёрке или восьмёрке. Думаю, что при прочих равных у него очень хорошие шансы подняться на подиум в Мельбурне. Честно говоря, мне не кажется, что он мог бы выступать намного лучше. Он сделал всё, о чём его просила команда, и продолжает демонстрировать свой талант», — приводит слова Джонса PlanetF1 со ссылкой на Herald Sun.

После двух этапов нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, в активе Пиастри 16 очков. В настоящий момент Оскар на пятом месте в общем зачёте пилотов.