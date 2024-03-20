Стало известно, когда АвтоВАЗ представит Lada Iskra. Она заменит Lada Granta

АвтоВАЗ представит Lada Iskra, которая станет преемником Granta, в дни Петербургского международного экономического форума 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова. Точная дата презентации не называется, но ожидается, что она пройдёт в первый день ПМЭФ-2024 — 5 июня. Форум, отметим, продлится до 8 июня.

«Я, естественно, уже посидел за его рулём на нашем полигоне. И могу сказать, что это очень комфортный, очень отзывчивый, динамичный и удобный для пользователей, для клиентов, для любителей бренда Lada автомобиль», — сказал Максим Соколов.

Ожидается, что серийное производство Iskra начнётся в 2024 году, а продажи стартуют в 2025-м. Ранее Максим Соколов рассказывал, что Iskra будет доступна с кузовами седан, универсал и универсал кросс. Стоимость новинки пока не сообщается.