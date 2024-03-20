Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, когда АвтоВАЗ представит Lada Iskra. Она заменит Lada Granta

Стало известно, когда АвтоВАЗ представит Lada Iskra. Она заменит Lada Granta
Аудио-версия:
Комментарии

АвтоВАЗ представит Lada Iskra, которая станет преемником Granta, в дни Петербургского международного экономического форума 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова. Точная дата презентации не называется, но ожидается, что она пройдёт в первый день ПМЭФ-2024 — 5 июня. Форум, отметим, продлится до 8 июня.

«Я, естественно, уже посидел за его рулём на нашем полигоне. И могу сказать, что это очень комфортный, очень отзывчивый, динамичный и удобный для пользователей, для клиентов, для любителей бренда Lada автомобиль», — сказал Максим Соколов.

Ожидается, что серийное производство Iskra начнётся в 2024 году, а продажи стартуют в 2025-м. Ранее Максим Соколов рассказывал, что Iskra будет доступна с кузовами седан, универсал и универсал кросс. Стоимость новинки пока не сообщается.

Материалы по теме
Начались тесты кроссовера на базе Lada Vesta. Новинка ожидается в 2026 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android