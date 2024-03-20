Косаченко: Мазепину логично будет выставить требования к «Хаасу», компенсацию ущерба

Промоутер автогонок, менеджер Оксана Косаченко прокомментировала исключение россиянина Никиты Мазепина из санкционных списков.

«Я думаю, следующим совершенно логичным шагом будет обязательное выставление требований к команде «Хаас», которая в одностороннем порядке расторгла договоры с Мазепиным.

Соответственно, восстановление его во всех правах, возможно, какая-то компенсация морального ущерба и, безусловно, финансовая компенсация, потому что мы прекрасно понимаем, что спортсменом были потрачены большие ресурсы для того, чтобы подготовиться к участию в чемпионате мира», — приводит слова Косаченко «Коммерсантъ».

Напомним, Мазепин оказался под санкциями весной 2022 года, осенью обратившись в европейский суд. В Формуле-1 россиянин выступал за американскую команду «Хаас», которая разорвала с ним контракт после начала СВО на Украине.