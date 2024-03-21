Хельмут Марко признал, что «Ред Булл» уже пообщался с Оливером Берманом

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что не рассматривает Оливера Бермана в качестве члена юниорской команды «Ред Булл». Марко признался, что у представителей «Ред Булл» состоялся неформальный разговор с Берманом, но связи британца с академией «Феррари» препятствуют заключению сделки.

«Немыслимо, чтобы мы готовили его для того, чтобы потом он перешёл в «Феррари», — приводит слова Марко портал GrandPX.

Напомним, Оливеру Берману 18 лет. На Гран-при Саудовской Аравии Берман принял участие в третьей свободной практике, квалификации и гонке. По результатам гонки он занял седьмое место и был признан лучшим пилотом. В Джидде молодой британский пилот выступал вместо известного гонщика Карлоса Сайнса, которого ранее госпитализировали с приступом аппендицита. На данный момент Оливер связан контрактом с академией «Феррари», в которую его подписали ещё в ноябре 2021 года.