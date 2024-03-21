Комацу — об обвинениях «Хааса» в неспортивном поведении: это полная хрень

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал жалобы конкурентов на действия команды на Гран-при Саудовской Аравии, когда Кевин Магнуссен оттормаживал пилотов, ехавших позади него, чтобы Нико Хюлькенберг создал достаточный отрыв и в итоге после пит-стопа оказался впереди этой группы на 10-м месте. При этом конкуренты обращали внимание, что Магнуссен возглавил группу, после того как опередил за пределами трассы Юки Цуноду.

«Мы как команда не знали, что Кевин обогнал Цуноду по обочине. Мы приняли меры, чтобы удостовериться: если то же самое произойдёт ещё раз, мы сможем сразу это обнаружить. Критику за это я принимаю. Если бы мы это знали, то Кевин сразу бы вернул позицию. Если бы он сделал это, не было бы никаких споров, а мы бы всё равно опередили Цуноду, потому что у нас для этого был темп.

К этому моменту у Кевина уже был штраф в 10 секунд за инцидент с Албоном. После этого он выпал из борьбы за очки, не так ли? Поэтому он всех сдерживал, чтобы Нико набрал очко. И вот за эту стратегию я извиняться не собираюсь. Очевидно, что нам нужно было сделать это. И любая команда сделала бы то же самое. А если кто-то скажет, что нет, это неспортивно, то это полная хрень», — приводит слова Комацу Motorsport.