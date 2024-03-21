«Если не вернётся в Ф-1 в 2025-м, то уже не вернётся никогда». Штайнер — о Мике Шумахере

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, ныне эксперт на немецком телевидении, высказался о перспективах его бывшего пилота в составе американской команды Мика Шумахера в Формуле-1.

«Если он не вернётся в Формулу-1 в следующем году, то, вероятно, не вернётся уже никогда. Ему нужно максимально хорошо провести этот сезон в WEC – это может стать своего рода трамплином.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация на рынке пилотов. Пока там ничего не ясно. Если он не будет выступать в Формуле-1 в следующем году, это будет уже три года отсутствия. Да, у него есть двухлетний опыт, он молод, но что толку? Вернуться после трёх лет в резерве будет крайне тяжело», — приводит слова 58-летнего Штайнера издание Bild.