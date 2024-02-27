В «Макларене» готовы устроить тесты в Формуле-1 для Мика Шумахера

Руководитель «Макларена» Зак Браун выразил готовность помочь резервному пилоту команды Формулы-1 «Мерседес», немцу Мику Шумахеру в подготовке к чемпионату.

«Если Мику будут нужны километры, чтобы вновь привыкнуть к машине Формулы-1, мы готовы предложить ему болид 2022 года и организовать для него тесты. Мы тесно сотрудничаем с «Мерседесом», поэтому проблем быть не должно», — приводит слова Брауна Auto Motor und Sport.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» и «Альпин», с которыми у Мика Шумахера есть рабочие отношения, не готовы давать ему возможность работать с машиной на трассе даже в рамках тестовых заездов в Формуле-1. Гонщик заявлял, что хотел бы вернуться в Формулу-1. В «Мерседесе», по информации Motorsport Total, Шумахер снова будет работать лишь на симуляторе, но не на трассе.