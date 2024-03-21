У «Кик-Заубера» перед Гран-при Австралии осталась нерешённая проблема с пит-стопами

У команды «Кик-Заубер» осталась нерешённая проблема с пит-стопами перед Гран-при Австралии. На Гран-при Бахрейна у Валттери Боттаса была очень длинная остановка, финн почти минуту ждал, пока механики поменяют ему колёса. Спустя неделю на Гран-при Саудовской Аравии была схожая проблема, на этот раз с машиной Гуаньюя Чжоу. Выяснилось, что проблема связана с оборудованием, но её не удалось решить к Мельбурну.

«Мы не решили проблему на 100%, потому что для замены некоторых деталей нужно время. Но я думаю, ситуация всё же должна улучшиться, и у меня будет больше уверенности, когда я буду заезжать на пит-лейн в этот уикенд.

Будем надеяться, что всё пройдёт гладко, мы проведём чистую гонку и поборемся за очки», — приводит слова финского гонщика издание Last Word On Sports.

Несмотря на это, «Кик-Заубер» внедрит на Гран-при Австралии свои первые обновления в сезоне-2024.