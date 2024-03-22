Стало известно, когда представят роботакси от создателей быстрейшего в мире электромобиля

Основатель и исполнительный директор Rimac Automobili Мате Римац объявил о том, что 26 июня его компания представит роботакси собственной разработки. «Мы покажем нечто особенное. Мы работали над этим последние пять лет», — добавил он.

На данный момент какой-либо информации об автономном автомобиле от Rimac нет, однако в опубликованном компанией тизере изображён силуэт в виде хетчбэка. Кроме того, ранее сообщалось, что проект создавался совместно с Kia, а на дорогах общего пользования эти роботакси должны появиться в 2026 году.

Напомним, Rimac прежде всего известна гиперкаром Nevera, который считается самым быстрым серийным электромобилем в мире. До 100 км/ч Rimac Nevera разгоняется за 1,82 секунды, а его максимальная скорость превышает 412 км/ч. Автомобилю принадлежат десятки рекордов скорости, в том числе абсолютный рекорд скорости задним ходом.