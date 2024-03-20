«Это даже не автомобиль». Илон Маск рассказал, что у Tesla Roadster не будет руля

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подтвердил, что в электромобиле Tesla Roadster будут применяться космические технологии. Об этом бизнесмен рассказал в нашумевшем интервью на шоу Дона Лемона.

«Roadster — это совместная работа SpaceX и Tesla. Так что в машине будут своего рода космические штуки. Будет ли она летать? Может быть! С повестки дня мы это не снимаем, но я не могу раскрывать слишком много деталей. В нём будут применяться космические технологии. Мне кажется, единственный способ сделать что-то круче, чем Cybertruck, это комбинирование технологий SpaceX и Tesla. Это будет даже не автомобиль, это будет нечто, чего прежде никогда не было», — поделился Маск.

Ведущий позднее попытался уточнить, что имеет в виду глава Tesla, и тот, хотя и не стал вдаваться в детали, отметил, что у Roadster не будет руля. «Он будет управляться с помощью электроники, будет что-то типа джойстика, как у самолётов», — ответил Маск.

Напомним, ранее глава Tesla подтвердил, что Roadster будет набирать 100 км/ч менее чем за секунду, и добавил, что это не самое интересное о новом автомобиле.