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Электрогиперкар Rimac Nevera установил мировой рекорд скорости задним ходом

Электрогиперкар Rimac Nevera установил мировой рекорд скорости задним ходом
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Электромобиль Rimac Nevera установил новый мировой рекорд скорости при движении задним ходом и внесён в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает её официальный сайт.

Хорват Горан Дрндак разогнался задним ходом до 275,74 км/ч и перекрыл предыдущее достижение — 165,08 км/ч, которые 22 года назад на Caterham 7 Fireblade достиг британский гонщик Даррен Мэннинг.

Права на видео принадлежат Книге рекордов Гиннеса. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Guinness World Records.

«Этот заезд — демонстрация того, на что способны четыре независимых электромотора. Да и в целом было весело, — сказал после заездов Дрндак.

Rimac Nevera начала разрабатываться в 2018 году, а производство электромобилей стартовало в 2021-м. В общей сложности Nevera выпущена в 150 экземплярах, причём первый из них выкупил чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг.

В ноябре прошлого года Nevera установила абсолютный рекорд для электромобилей, проехав четверть мили за 8,58 секунды, однако в марте 2023-го это достижение на три сотых превзошла Pininfarina Battista.

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