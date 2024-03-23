Шарль Леклер: я не смог настроиться на квалификацию

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался разочарованным своим пятым местом в квалификации Гран-при Австралии. Монегаск отметил, что не смог нужным образом настроиться на сегодняшние заезды в Альберт-Парке.

«По какой-то причине сегодня я просто не смог хорошо настроиться на квалификацию. Уже в третьей тренировке я почувствовал что-то не то, но я сказал сам себе: «В квалификации я снова обрету уверенность». В большинстве случаев это работает, но сегодня нет.

Первая попытка получилась не такой хорошей, как я рассчитывал. Затем в последней попытке я очень агрессивно использовал переднее антикрыло, и, очевидно, перестарался. Так что немного обидно, но так и есть», — приводит слова Леклера Sky Sports.

В первых двух Гран-при сезона-2024 Шарль Леклер занимал в квалификациях второе место.