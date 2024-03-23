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Перес потеряет три позиции на стартовой решётке за блокировку Хюлькенберга

Перес потеряет три позиции на стартовой решётке за блокировку Хюлькенберга
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Стюарды Гран-при Австралии Формулы-1 завершили расследование инцидента в первом сегменте квалификации, когда мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес помешал находившемуcя на быстром круге представителю «Хааса» Нико Хюлькенбергу в предпоследнем повороте.

При изучении радиопереговоров Серхио с командой стюарды установили, что командный мостик сосредоточился на изучении ситуации впереди Переса и вовремя не предупредил пилота о приближающемся сзади пилоте. При этом Хюлькенбергу пришлось раньше тормозить и выбирать более широкую траекторию в предпоследнем повороте, чтобы опередить болид «Ред Булл».

Судьи посчитали, что Перес действительно помешал немцу, за что заслуживает штрафа в виде потери трёх позиций на стартовой решётке. По одному месту отыграют Ландо Норрис, Шарль Леклер и Оскар Пиастри.

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