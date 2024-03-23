«Я не был полностью уверен в машине». Алонсо — о своей финальной попытке

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление (10-е место) в квалификации на Гран-при Австралии, рассказав о своей ошибке в финальном сегменте.

«Попадание обеих машин в финальный сегмент было для нас более или менее ожидаемым. Мой первый круг в третьем сегменте был не очень удачным: я вылетел в гравий в шестом повороте. Моя ошибка. Затем на последнем круге я не был полностью уверен в машине. Это было непросто.

Я чувствую, что мы стали немного менее конкурентоспособны, чем были в Джидде. Машина много скользила, была чувствительна к ветру, ей не хватало стабильности. Но условия одинаковы для всех.

Тем не менее нам нужно прибавить в темпе. Завтра будет много событий. Гонка обещает быть тяжёлой для шин – гранулирование будет проблемой для всех, так что давайте посмотрим, сможем ли мы справиться с ней лучше, чем другие. Завтра мы хотим привести обе машины в очки», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».