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Экс-гонщик Формулы-1: Шумахер не хотел бы, чтобы Хэмилтон побил его рекорд

Экс-гонщик Формулы-1: Шумахер не хотел бы, чтобы Хэмилтон побил его рекорд
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Бывший гонщик Формулы-1, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» 1992 года Марк Бланделл заявил, что Михаэль Шумахер не хотел бы, чтобы Льюис Хэмилтон превзошёл его по количеству выигранных титулов. На данный момент у каждого из них по семь чемпионских титулов.

«Я не знаю, будет ли кто-нибудь болеть за то, чтобы Хэмилтон опередил Михаэля по числу титулов. Я не буду.

Шумахер был сильным соперником, я несколько раз соревновался с ним. Да, очень, очень сильный соперник. Я думаю, Михаэль считает так: «Я бы хотел сохранить свой рекорд, сохранить фамилию Шумахер в этом достижении», — приводит слова Марка Бланделла издание Daily Star Sport.

Напомним, со следующего года Льюис Хэмилтон будет выступать за команду «Феррари».

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