Вассёр: мы могли бы претендовать на поул, если бы не ошибка Сайнса

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Австралии. Напомним, Карлос Сайнс стал вторым, Шарль Леклер расположился на пятом месте.

«Это всегда вопрос мелочей, от одного круга вы переходите к другому, и герои меняются. Не нужно делать поспешных выводов. Со вчерашнего дня мы были сосредоточены на том, как улучшить машину. Мы не думали о том, каким будет исход квалификации, это неправильный подход.

Всегда есть потенциал. Последний круг Карлоса был хорош, но он допустил ошибку, и, возможно, без неё мы могли бы претендовать на большее. То же касается и Шарля. Теперь сосредоточимся на гонке. Завтра у нас будет ещё одна возможность заработать важные очки», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.