Вольф: несколько месяцев назад даже и не думал о возможности подписать Ферстаппена

Глава «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз высказался о потенциальном уходе трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Это великолепная возможность. Ещё несколько месяцев назад я даже не думал о том, что она существует. В качестве замены Льюиса нам интересна лишь небольшая группа пилотов. И среди них есть те, кто не собирается принимать необдуманные решения.

Макс Ферстаппен не примет решение о своём будущем в ближайшие недели. У пилотов бывают краткосрочные и долгосрочные варианты. В «Ред Булл», скажем так, возникла определённая ситуация. И Макс, вероятно, захочет посмотреть, как она будет развиваться», — приводит слова Вольфа издание De Telegraaf.