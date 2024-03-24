Макс Ферстаппен: мои тормоза заклинило

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о поломке тормозов на своей машине в гонке Гран-при Австралии.

«Что-то пошло не так с самого начала. Тормоза с правой стороны перестали охлаждаться. Мы пока точно не знаем, почему это происходило. В третьем повороте я затормозил и один тормозной диск заклинил и сломался.

На первом круге тормоза всё ещё оставались в норме, но затем правый тормоз не охлаждался. Мы пока не знаем причины поломки. Мы всё проверим, чтобы выяснить это. Это технический вид спорта, подобные вещи случаются. Однако это обидно, потому что сегодня у нас был шанс победить», — приводит слова Макса Ферстаппена издание GP Blog.

Несмотря на сегодняшний сход, Макс Ферстаппен остаётся лидером чемпионата Формулы-1 сезона-2024.