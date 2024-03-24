«Советую всем пилотам такую операцию!» Сайнс прокомментировал победу на Гран-при Австралии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу победы на Гран-при Австралии.

Напомним, вторым финишировал напарник испанца Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Ландо Норрис. Стартовавший с поула пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошёл из-за проблем с тормозами.

«Это была и правда хорошая гонка! Конечно, с физической точки зрения она была непростой, но в целом мне повезло — я ехал сам по себе, мог контролировать свой темп и шины, и в этом смысле это был не самый трудный заезд. Очень счастлив и горд за команду — здорово, что мы принесли ей дубль. Это показывает, что упорный труд окупается, а жизнь может быть безумной. Сначала то, что было в начале года (потеря места в «Феррари» на сезон-2025 — прим. «Чемпионата»), затем Бахрейн, затем аппендицит, возвращение, победа… Как американские горки! Но я доволен и невероятно счастлив. Вообще советую пилотам такую операцию зимой.

Борьба с Максом? Я мог держаться за ним на первом круге и попробовать что-то с DRS, он в какой-то момент потерял машину в третьем повороте, и это был мой шанс приблизиться и попробовать обогнать. По-моему, сразу после того, как он оказался позади, у него возникли проблемы с тормозами, и для него это был конец. Жаль, ведь у нас могла быть хорошая борьба за первое место. Но я рад, что победа моя, — у него их уже много», — сказал Сайнс после гонки.