«Алонсо затормозил за 100 метров до поворота». Расселл высказался о сходе на ГП Австралии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу схода на Гран-при Австралии.

«Я считаю, что я сошёл по своей вине. Я был в полусекунде позади Фернандо за 100 метров до поворота, а потом он вдруг очень быстро оказался возле меня. Я не знаю, были ли у него проблемы или нет.

Его отправили к стюардам, и это немного странно в подобных обстоятельствах. Мне больше нечего сказать. Мне нужно всё увидеть, но я просто разочарован, что гонка закончилась таким образом.

Ясно, что он затормозил на 100 метров до поворота, а затем вновь встал на газ и проехал поворот нормально — мы уже видели это на данных. Я не собираюсь его ни в чём обвинять, пока мы не увидим дальнейшие данные. Я был прямо за ним на протяжении многих, многих кругов», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Ранее стюарды Гран-при Австралии Формулы-1 объявили, что расследуют все обстоятельства аварии гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на предпоследнем круге гонки. Судьи предположили, что британский пилот теоретически мог потерять контроль над машиной из-за действий испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который мог затормозить перед шестым поворотом раньше, чем обычно. Алонсо мог так поступить, чтобы испортить Расселлу прохождение поворота перед двумя зонами DRS.