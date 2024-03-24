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Глава «Макларена» прокомментировал размен позициями Норриса и Пиастри

Глава «Макларена» прокомментировал размен позициями Норриса и Пиастри
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Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал командный приказ Ландо Норрису и Оскару Пиастри поменяться позициями в гонке Гран-при Австралии, в результате чего Норрис финишировал третьим.

«Этот обмен был даже не стратегическим, а практическим. Он произошёл естественно, потому что шины у Ландо были намного свежее.

Каждый круг, который вы отыгрываете на свежих шинах, делает вас быстрее того, кто остановился раньше. Шины теряют от половины десятой то десятой секунды за круг. Ландо в любом случае обогнал бы Оскара, и мы сделали это во избежание борьбы», — приводит слова Стеллы издание Speedcafe.

Ранее Пиастри отреагировал на просьбу «Макларена» пропустить Норриса вперёд.

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