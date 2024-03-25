Вассёр: даже в день квалификации Сайнс не был уверен, что сможет выступить

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал победу гонщика команды испанца Карлоса Сайнса-младшего на минувшем Гран-при Австралии.

«Очевидно, уикенд в Джидде получился тяжёлым для Карлоса и команды. Невероятное восстановление. Вы должны понимать, что две недели назад он лежал в больнице. Думаю, даже в пятницу он не был уверен, что сможет выступить, но после пары кругов он набрал темп.

Сейчас кажется, будто операции и не было, ему удалось сохранить концентрацию на протяжении всего уикенда, чтобы сенсационно завершить его», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.

Отметим, что победа на Гран-при Австралии стала для 29-летнего Сайнса третьей в карьере.

Ранее ФК «Реал» поздравил Сайнса с победой.