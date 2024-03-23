Из больницы — на первый ряд стартового поля. Гонщик «Феррари» стал героем дня в Ф-1

При этом у Карлоса Сайнса до сих пор нет места на следующий год.

Две недели назад Карлоса Сайнса срочно увезли с трассы в Джидде с аппендицитом, а теперь испанец стоит в первом ряду стартовой решётки Гран-при Австралии — бок о бок с Максом Ферстаппеном и впереди совершенно здорового Шарля Леклера.

Фиксируем впечатляющее выступление пилота, у которого по-прежнему нет места на следующий сезон.

В Мельбурн — без тренировок

Сможет ли Сайнс выступить в этой квалификации, до последнего было неясно. После операции Карлос не тренировался ни на симуляторе, ни в зале, а в свободных заездах использовал специальные накладки, чтобы ремни безопасности меньше давили на шрам. Тренировки прошли без проблем — и испанец решил продолжить уикенд.

И не зря! Первый и второй сегменты Сайнс прошёл с лучшим временем, а в финале стал вторым, уступив Ферстаппену немногим более четверти секунды. В заключительной попытке в Q3 Карлос потерял порядка полутора десятых — с ними испанец всё равно не опередил бы Макса, но оказался бы к действующему чемпиону ещё ближе.

Сайнс после квалификации в Мельбурне Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Из-за проблем у других пилотов выступление Сайнса смотрится ещё лучше. Так, Серхио Перес ошибся в первом повороте, где потерял ещё больше, чем Сайнс, а потом и вовсе получил штраф. Шарль Леклер допустил помарку в первой попытке, а вторую вообще бросил после срыва в одном из поворотов. Как итог — пятое место с отставанием от Сайнса в 0,25 секунды.

«Трудно поверить, что после этого мы оказались на первом ряду! Очень рад, что мы в этот раз боролись с «Ред Булл». Не буду врать, я пока не в самом комфортном состоянии, — признался Карлос. — Во время перегрузок такое ощущение, что внутри всё сдвигается сильнее, чем обычно. Нужно напрягать корпус, но к этому привыкаешь».

У Сайнса нет места на следующий год

Сезон-2024, несмотря на проблемы со здоровьем, Сайнс начал блестяще. Испанец поднялся на подиум в Бахрейне и победил в голосовании «Пилот дня», а теперь, выйдя из больницы, оказался ближе всех к лидеру чемпионата и главному фавориту — с учётом условий, едва ли от гонщика можно было требовать большего.

При этом у Карлоса по-прежнему нет места на следующий год. В «Феррари» в 2025 году Сайнса заменит Льюис Хэмилтон, а новой команды испанец пока не нашёл. Однако продолжи испанец выступать в том же духе — и для него будут открыты в паддоке все двери. За исключением разве что «Скудерии» и «Макларена», где с составом пилотов уже определились.

Карлос Сайнс Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Сайнса уже сейчас называют претендентом на освободившееся в «Мерседесе» место. Именно Сайнс сейчас выглядит наилучшей заменой как для Алонсо в «Астон Мартин», так и для Переса, если от него решат отказаться в «Ред Булл», тем более что ни Цунода, ни тем более Риккардо Хельмута Марко пока не впечатлили. Кроме того, уже давно ходят слухи об интересе «Ауди» к Карлосу.

Нынешний сезон — уже 10-й для Сайнса в Формуле-1, он выигрывал гонки и почти 20 раз поднимался на подиум. Помимо «Феррари», Карлос в своей карьере успел поработать с «Маклареном», «Рено» и «Ред Булл» и обладает колоссальным опытом. Сейчас испанец способен стать лидером команды, а его следующий контракт — с кем бы он ни был подписан — станет для гонщика судьбоносным.