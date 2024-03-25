Карлос Сайнс преодолел отметку в 1000 очков в Формуле-1

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс преодолел отметку в 1000 очков в рамках выступлений в Формуле-1. После победы на Гран-при Австралии в активе испанца стало 1022,5 очка. Пресс-служба «Королевских гонок» поздравила Карлоса с этим достижением.

«Победа в воскресной гонке позволила Карлосу достичь особого рубежа. The Smooth Operator (песня, которую Карлос часто исполнял по радио после удачных гонок. – Прим. «Чемпионата») набрал 1022,5 очка в Формуле-1, и это число продолжает расти», — говорится в сообщении пресс-служба «Королевских гонок».

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Напомним, в Мельбурне Сайнс более чем на две секунды превзошёл своего товарища по команде Шарля Леклера, занявшего второе место. Топ-3 замкнул Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Японии, состоится с 5 по 7 апреля.