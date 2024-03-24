Кто худший гонщик Гран-при Австралии Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу уже традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Мельбурне редакция отобрала семерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Даниэль Риккардо
Отставание австралийца от Юки Цуноды нельзя назвать катастрофическим, но в идеале-то Дэн должен ехать впереди японца, а не находиться где-то «не слишком далеко». Юки в итоговом протоколе седьмой, Риккардо — 13-й.
Серхио Перес
Откровенно слабая гонка второго номера «Ред Булл». Когда все надежды «быков» оказались связаны с Серхио, тот продемонстрировал невысокий темп и не имел шансов в борьбе с «Феррари» и даже с «Маклареном». Небольшое повреждение днища при обгоне Алонсо — не оправдание: это произошло в середине гонки, а к этому моменту Перес уже сильно отстал от лидеров на «целой» машине.
Джордж Расселл
Да, Алонсо застал Расселла врасплох своими действиями, но пилот «Мерседеса» признался, что и сам мог в этом инциденте справиться получше. А при идеальном развитии событий Джордж к предпоследнему кругу уже должен был опередить Фернандо.
Пьер Гасли
В не слишком богатой на события гонке француз очевидно нарушил правила, когда при выезде с пит-лейна слишком рано начал смещаться на гоночную траекторию и переехал сплошную белую линию.
Шарль Леклер
В момент, когда у «Феррари» наконец-то был шанс победить, Шарль проиграл напарнику, который две недели назад перенёс операцию и толком не готовился к Гран-при. Причём проиграл заметно. Монегаск соответствовал темпу напарника только на финишном отрезке гонки.
Фернандо Алонсо
Испанец проводил более чем достойную гонку и благодаря пит-стопу под виртуальным сейфти-каром отыграл несколько позиций. Однако в концовке Алонсо перестарался, когда оборонялся против Джорджа Расселла. Пытаясь испортить пилоту «Мерседеса» вход в шестой поворот, Алонсо затормозил раньше обычного и застал этим британца врасплох, спровоцировав аварию. Судьи посчитали, что «по меньшей мере потенциально опасное вождение» испанца заслуживает штрафа, из-за которого он стал в протоколе не шестым, а восьмым.
Оскар Пиастри
Достойная, но не выдающаяся гонка от австралийца. На домашнем Гран-при Оскар смотрелся медленнее Ландо Норриса, из-за чего команда попросила Пиастри пропустить Ландо обратно после андерката на первой волне пит-стопов. А перед вторым заездом в боксы Оскар ещё и вылетел с трассы, пусть и не сильно и без последствий.