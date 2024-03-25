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Ральф Шумахер: за кулисами есть планы посадить Алонсо в «Ред Булл»

Ральф Шумахер: за кулисами есть планы посадить Алонсо в «Ред Булл»
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Бывший пилот Ф-1, а ныне телеэксперт, немец Ральф Шумахер заявил, что команда «Ред Булл» рассматривает двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо в качестве кандидата на место в 2025 году.

«Мы знаем, что команда разделена, в отношениях с отцом Макса присутствует напряжённость, а сам Макс задумывается об альтернативе. Но дело не только в Максе. Команда также рассматривает альтернативу, появились новые слухи.

Кристиан Хорнер всегда был большим поклонником одного гонщика, и это Фернандо Алонсо. За кулисами уже есть большие планы на то, чтобы посадить Фернандо Алонсо в машину в следующем году, чтобы иметь ещё одного великолепного гонщика, если Макс Ферстаппен покинет команду», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

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