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Карлос Сайнс ответил на вопрос, считает ли себя недооценённым пилотом

Карлос Сайнс ответил на вопрос, считает ли себя недооценённым пилотом
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что не чувствует недооценки со стороны компетентных людей, понимающих, на что он способен.

«Я не чувствую себя недооценённым людьми, которые разбираются в этом виде спорта. Если же меня недооценивает кто-то другой, кто не имеет точного представления об этом виде спорта, то меня это устраивает. Меня интересуют только люди, которые хорошо знают этот вид спорта, которые видели мои данные, видели, как я работаю, видели мою скорость. Именно это меня интересует. Я не чувствую, что такие люди меня недооценивают», — приводит слова Сайнса FormulaPassion.

Напомним, Сайнс стал победителем Гран-при Австралии. В настоящий момент он занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 40 очков.

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