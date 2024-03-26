Карлос Сайнс ответил на вопрос, считает ли себя недооценённым пилотом

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что не чувствует недооценки со стороны компетентных людей, понимающих, на что он способен.

«Я не чувствую себя недооценённым людьми, которые разбираются в этом виде спорта. Если же меня недооценивает кто-то другой, кто не имеет точного представления об этом виде спорта, то меня это устраивает. Меня интересуют только люди, которые хорошо знают этот вид спорта, которые видели мои данные, видели, как я работаю, видели мою скорость. Именно это меня интересует. Я не чувствую, что такие люди меня недооценивают», — приводит слова Сайнса FormulaPassion.

Напомним, Сайнс стал победителем Гран-при Австралии. В настоящий момент он занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 40 очков.