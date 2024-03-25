Оруджев ответил, как сильно Сайнсу мешали отсутствие тренировок и работы на симуляторе

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 и колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев дал комментарий по поводу пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

«Мой аппендикс ещё при мне, так что я не очень хорошо понимаю, что это и какие ограничения накладывает. И всё-таки гонки — это не бег: ты плотно сидишь. За свою жизнь не припомню, чтобы мышцы живота сильно напрягались или уставали. Так что не думаю, что это чувствуется именно во время езды. В любом случае, Карлос — герой дня.

Две недели без тренировок и симулятора — не критично. Основные интенсивные тренировки проходят в межсезонье. А между самими гонками идут тренировки для поддержания формы. Если физическая «база» на высоте, то две недели с низкоинтенсивными тренировками — не проблема. Думаю, к Карлосу никогда не было вопросов по физической форме, проблем по физике не было. Вопрос оставался только в том, будет больно или нет. Симулятор тоже в их случае мало что даёт. Он больше для инженеров: попробовать ту или иную модификацию настроек. Для пилота уровня Сайнса с таким опытом и количеством реальной езды, он, может быть, даже рад, что не надо было проводить день на симуляторе», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».