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Марио Андретти — о «Ред Булл»: напряжение в команде может провоцировать ошибки

Марио Андретти — о «Ред Булл»: напряжение в команде может провоцировать ошибки
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Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о недавнем Гран-при Австралии, победу на котором добыл гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», сошёл с гонки в её начале из-за проблем с тормозами.

«То, что произошло внутри команды, до сих пор влияет на всех: напряжение может спровоцировать какие-то ошибки, и это негативная сторона дела», — приводит слова Андретти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, недавно внутри «Ред Булл» разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался руководитель команды Кристиан Хорнер. В его адрес было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. После внутренней проверки Кристиан был оправдан.

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