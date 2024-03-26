Марио Андретти — о «Ред Булл»: напряжение в команде может провоцировать ошибки

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о недавнем Гран-при Австралии, победу на котором добыл гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», сошёл с гонки в её начале из-за проблем с тормозами.

«То, что произошло внутри команды, до сих пор влияет на всех: напряжение может спровоцировать какие-то ошибки, и это негативная сторона дела», — приводит слова Андретти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, недавно внутри «Ред Булл» разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался руководитель команды Кристиан Хорнер. В его адрес было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. После внутренней проверки Кристиан был оправдан.