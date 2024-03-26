Ральф Шумахер: «Ред Булл» не будет мешать Ферстаппену, если он захочет уйти в «Мерседес»

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мыслями о возможном переходе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес». По мнению Шумахера, в случае если голландец решит сменить команду, «Ред Булл» ему мешать не станет.

«Макс говорит по-немецки. Так что для него это очень и очень хорошая альтернатива. Он здорово впишется в команду, особенно если принять во внимание его характер. Не думаю, что «Ред Булл» будет стоять у него на пути, если он захочет уйти», — приводит слова Шумахера GPblog со ссылкой на Sky Sports Germany.

Ранее издание F1-Insider сообщило, что Ферстаппен с высокой долей вероятности может оказаться в «Мерседесе». Говорилось, что переход может состояться по окончании нынешнего сезона Формулы-1, в 2025 году.