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«Феррари» пытается ускорить процесс обновления SF-24

«Феррари» пытается ускорить процесс обновления SF-24
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Команда «Феррари» пытается ускорить появление новинок, чтобы быть более конкурентоспособной по отношению к лидерам чемпионата – «Ред Булл».

Руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр прикладывает максимальные усилия, чтобы первые существенные обновления для машины SF-24 были готовы уже к Гран-при Японии на Сузуке, который состоится с 5 по 7 апреля. Таким образом команда из Маранелло намерена продолжать оказывать давление на «Ред Булл». Об этом сообщает итальянская редакция Motorsport.

Изначально в «Феррари» планировали провести первое большое обновление в Имоле, уже по возвращении Формулы-1 на европейские трассы, а в Японии произвести небольшое улучшение аэродинамического пакета. Но теперь, как сообщается, SF-24 может получить и аэродинамический пакет, и улучшенное днище, и более узкие воздуховоды радиатора сразу вместе на японском этапе.

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