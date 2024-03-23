Хорнер: я правда думал, что сегодня у «Феррари» преимущество

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал завоевание Максом Ферстаппеном поул-позишен в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1, признавшись, что он ожидал серьёзной борьбы с представителями «Феррари».

«Знаете, что? Я правда думал, что сегодня у „Феррари“ преимущество над нами. Определённо, сегодня мы впервые смогли справиться с третьим сектором. Вчера и сегодня с утра мы проигрывали на третьем секторе десятую или полторы, а теперь наконец смогли подобрать правильный баланс.

Макс проехал два отличных круга — их обоих было бы достаточно для поула. Чеко тоже проехал отличный круг, позволивший ему стать третьим. Первое и третье места — хорошо перед воскресеньем», — приводит слова Хорнера GPBlog.