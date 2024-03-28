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Ford Mustang 1968 года превратили во внедорожник

Итальянская студия BorromeodeSilva представила свой новый проект — внедорожник с открытым верхом STL-1, построенный на базе классического Ford Mustang 1968 года.

Ford Mustang STL-1 Фото: BorromeodeSilva

Идея проекта принадлежит креативному директору BorromeodeSilva Карло Борромео, который, путешествуя по Центральной Америке, задался целью переосмыслить классический фастбэк Mustang.

Ford Mustang STL-1 Фото: BorromeodeSilva

Автомобиль получил новый кузов из стали, усиленные рычаги подвески и более массивные тормоза. Кроме того, у STL-1 другой двигатель — 5-литровый Road Runner V8 мощностью 450 лошадиных сил с кованым стальным коленвалом и впускным коллектором от гоночного Mustang Boss 302R.

Ford Mustang STL-1 Фото: BorromeodeSilva

STL-1 будет выпущен ограниченной серией, а первый экземпляр останется в собственности BorromeodeSilva и будет выставлен в студии. Цена автомобиля не сообщается.

Отметим, что ранее в США показали Ford Mustang 1965-го, который переделали в электромобиль.