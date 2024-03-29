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Марк Хьюз прояснил позицию Алонсо по возможному переходу в «Ред Булл»

Марк Хьюз прояснил позицию Алонсо по возможному переходу в «Ред Булл»
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прилагает усилия в попытке узнать, какие возможности могут появиться у него в «Ред Булл». Об этом рассказал авторитетный обозреватель Формулы-1 из The Race Марк Хьюз. По словам Хьюза, только после этого Фернандо примет окончательное решение о своём будущем.

Также Марк сообщил, что вопрос о продолжении карьеры в целом Алонсо будет принимать, ориентируясь на свои шансы добиться успеха.

В настоящий момент Фернандо занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 16 очков. На первом месте находится Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (51 балл).

Ранее мнением о будущем Алонсо в Формуле-1 поделился бывший руководитель команды «Королевских гонок» Эдди Джордан.

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