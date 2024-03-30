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Гюнтер выиграл гонку Формулы-Е в Токио, Верляйн — пятый, а Кэссиди — восьмой

Гюнтер выиграл гонку Формулы-Е в Токио, Верляйн — пятый, а Кэссиди — восьмой
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Сегодня, 30 марта, состоялась гонка в рамках пятого этапа Формулы-Е, которая прошла в Токио на арене «Токио Интернешнл Эксибишн Центр». Первое место занял гонщик «Мазерати» Максимиллиан Гюнтер. На второй позиции закрепился пилот команды «Ниссан» Оливер Роуленд. Замкнул тройку лидеров представитель «Андретти» Джейк Деннис.

Формула-Е. Токио (топ-10):

1. Максимиллиан Гюнтер (Maserati) — 35 кругов.
2. Оливер Роуленд (Nissan) +0,755.
3. Джейк Деннис (Andretti) +1,405.
4. Антониу Феликс да Кошта (Porsche) +1,822.
5. Паскаль Верляйн (Porsche) +3,897.
6. Эдоардо Мортара (Mahindra) +4,354.
7. Нико Мюллер (Abt Cupra) +4,983.
8. Ник Кэссиди (Jaguar) +5,542.
9. Робин Фряйнс (Envision) +5,929.
10. Сержио Сетте Камара (ERT) +6,504.

Лукас ди Грасси (Abt Cupra) и Ник де Врис (Mahindra) не доехали до финиша из-за аварии.

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