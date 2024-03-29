«Если такие манёвры будут запрещать, то это будут уже не гонки». Хилл — о штрафе Алонсо

Чемпион Формулы-1 1996 года британец Деймон Хилл считает, что пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не стоило штрафовать за его действия перед аварией Джорджа Расселла на Гран-при Австралии. Тогда из-за раннего торможения, к которому прибегнул Алонсо, пилот «Мерседеса» потерял управление и в итоге попал в аварию.

«Джордж явно не ожидал, что скорость сближения с болидом Алонсо будет настолько высокой. Или же он был слишком близко, поскольку перестарался и в результате пострадал от недостаточной поворачиваемости, потому что почти столкнулся с задним антикрылом Алонсо. В данном случае сложно определить, где гонки, а где грязные трюки. Нужно исходить из того, что ФИА старается остановить людей, которые занимаются потенциально опасными вещами. Но всё не так однозначно. Потому что автогонки – это сам по себе опасный вид спорта.

Вы должны быть осторожны, когда стараетесь атаковать соперника. Если вы догоняете машину оппонента, вы должны быть готовы к тому, что он может приступить к действиям. Мне просто кажется, что такие инциденты являются неотъемлемой частью гонок – надо с осторожностью относиться к сопернику, потому что он тоже может действовать. Если кто-то будет запрещать людям совершать какие-то неожиданные манёвры – то это будут уже не гонки», – приводит слова Хилла портал GPblog.