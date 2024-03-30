Пэт Симондс: лимиты бюджетов важны для будущего Формулы-1

Главный технический директор Формулы-1 Пэт Симондс настаивает на важности и полезности ограничений бюджетов в чемпионате.

«Мы много говорим о машинах 2022 года и о том, как благодаря им гонки стали лучше. Но мало кто говорит о лимите бюджетов, а это имеет основополагающее значение для будущего Формулы-1.

Моей последней командой был «Уильямс», и мы там существовали скромно. Затем им пришлось продать команду, и не только им. Команды действительно боролись за выживание. За семь лет даже самые маленькие команды стали стоить по полмиллиарда долларов, и это впечатляет. Во многом это связано с ограничением бюджетов», — отметил Симмондс в подкасте F1 Beyond the Grid.

В преддверии сезона-2021 было введено ограничение на расходы, согласно которому команды могут потратить в течение года не более $ 145 млн. В 2022-м эта цифра снизилась до $ 140 млн, а в 2023-м – до $ 135 млн.