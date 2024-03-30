Глава Drive to Survive ответил, как будет освещён скандал с Хорнером в новом сезоне

Джеймс Гэй-Рис, руководитель документального кинопроекта Drive to Survive, рассказал, как в новом сезоне будет освещён скандал с главой «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Да, на это придётся ссылаться в определённой степени. И все захотят, чтобы это было сделано определённым образом. И вопрос заключается в том, чтобы проследовать по этой линии и оставить всех довольными, а нас – спокойно спящими по ночам.

Важно иметь баланс. Хорнер, кажется, в порядке, но непохоже, что всё закончилось. Всё будет зависеть от исхода. Я не знаю, что у него на уме, у меня и вправду нет мнения по этому поводу, но он прошёл через то, чего не пожелаешь никому», — приводит слова Гэй-Риса издание The Telegraph.

Ранее британская активистка раскритиковала «Ред Булл» за решение оправдать Хорнера.

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