Пилот NASCAR бросил в соперника оторванный бампер после столкновения

В ходе шестого этапа NASCAR Xfinity Series, второй лиги ассоциации, на овале «Ричмонд Рейсвей» один из участников гонки после столкновения с соперником оторвал бампер от своего автомобиля и бросил его в машину другого пилота.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Инцидент произошёл на 173-м круге. Джоуи Гейз и Доусон Крам сражались за 31-ю позицию, когда последний допустил контакт с задней частью находившегося впереди автомобиля. В результате контакта Гейз потерял управление и вылетел в стену. Судя по полученным повреждениям, продолжить гонку он уже не мог. Тогда пилот оторвал задний бампер своей машины и бросил в двигавшегося на низкой скорости за сейфти-каром Крама.

Отметим, что победу в заезде ToyotaCare 250 одержал Чендлер Смит, который опередил ветерана гонок сток-каров Арика Алмиролу на 4,5 секунды. Топ-3 замкнул Тейлор Грей.

Главное же событие уикенда на «Ричмонд Рейсвей» — заезд NASCAR Cup Series, главного чемпионата в мире гонок сток-каров, — стартует в ночь с воскресенья, 31 марта, на понедельник, 1 апреля, в 2:00 по московскому времени.