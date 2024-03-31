Пьер Гасли: у заводских команд практически нет ограничений

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о большой разнице между заводскими командами и частными, независимыми коллективами.

«Это важный момент. Я начинал в Формуле-1 в 2017 году, и был по обе стороны: в «Альфа Таури» с «Хондой» и в заводской команде «Рено». И очевидно, что у заводской команды возможностей больше.

Если за вами стоит компания-производитель, то у вас практически нет ограничений, вы сами себе устанавливаете свои собственные лимиты, можете развиваться и инвестировать столько, сколько захотите.

Так что я вижу выгоду от того, что у нас заводская команда. И, очевидно, проблемы «Альпин» не связаны с финансированием. Вот почему я считаю, что нет причин, почему мы не сможем улучшить ситуацию в будущем», — приводит слова Гасли издание RacingNews365.