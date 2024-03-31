Жак Вильнёв: посадите Фернандо Алонсо в машину «Ред Булл», и он будет побеждать

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв считает, что команда «Ред Булл» может побеждать и без Макса Ферстаппена.

«Был бы «Ред Булл» так же хорош в случае ухода Кристиана Хорнера? Это сложный вопрос. Побеждала бы эта команда без Ферстаппена? Вполне вероятно.

Макс побеждает, потому что у него потрясающая машина, а «Ред Булл» побеждает, потому что у них потрясающий гонщик. Но он не единственный потрясающий гонщик в пелотоне. Посадите в эту машину Фернандо Алонсо, и он тоже выиграет.

Сейчас Макс побеждает Серхио Переса, и благодаря этому он выглядит сильно. Но мы не знаем, насколько на самом деле хорош Перес, мы просто знаем, что он не так хорош, как Ферстаппен», — приводит слова Вильнёва издание F1i.