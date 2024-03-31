Боттас: если не наладить пит-стопы, то не важно, что там улучшено в машине

Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас приветствует обновления его машины С44, как например новое переднее антикрыло, благодаря которым он демонстрировал хороший гоночный темп на Гран-при Австралии, но отмечает, что первым делом нужно решить проблему с пит-стопами.

«Если судить по темпу, то кажется, что мы стали немного ближе к «Астон Мартин», чем было раньше.

У нас есть обновления для Гран-при Японии. В Австралии мы определенно чувствовали себя лучше по сравнению с первыми двумя этапами, и, надеюсь, улучшения сработают, а дальше посмотрим.

Впереди долгий сезон. Но главное сейчас – пит-стопы – нам нужно проводить их правильно, иначе не имеет значения, что у тебя улучшено в машине», — приводит слова Боттаса издание Motorsport.