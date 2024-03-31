«Кик-Заубер» проведёт третье обновление машины за четыре этапа

Управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави рассказал об очередном обновлении машины, которое швейцарская команда проведёт на предстоящем Гран-при Японии.

«Конечно, мы понимаем, что этот чемпионат будет чрезвычайно конкурентным, борьба будет очень жёсткой до самой последней гонки.

Мы провели три гонки, и мы бы больше переживали, если бы у нас не было темпа, чтобы бороться за очки. Но мы знаем, что у нас такой темп есть. Гран-при Австралии подтвердил это, так что мы с уверенностью смотрим в будущее.

Как только мы решим проблему с пит-стопами – а мы хотим решить её как можно скорее – у нас появятся новые возможности набирать очки, потому что с тем уровнем, который показала наша машина, мы можем бороться за очки в каждой гонке.

Наш прогресс связан в том числе и с новым передним антикрылом, оно улучшило баланс как в квалификации, так и в гонке. В Японии у нас также будет новое обновление, уже третье в этом сезоне», — приводит слова Алунни Брави издание Motorsport.