В Hyundai показали гоночную версию электромобиля Ioniq 5 N для нового монокубка

Компания Hyundai представила гоночный электромобиль Ioniq 5 N, который также станет машиной монокубка Ioniq 5 N eN1 Cup. Отмечается, что первый этап новой серии пройдёт уже 27 апреля, однако сезон 2024 года будет для чемпионата пробным.

Права на видео принадлежат Hyundai. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hyundai N Worldwide.

«С помощью класса eN1 мы намерены сделать Hyundai настоящим лидером электрического автоспорта, ускорить развитие автоспортивной культуры Южной Кореи и также внести вклад мирового масштаба», — отмечает Юн Парк, один из руководителей подразделения Hyundai N.

Гоночный Hyundai Ioniq 5 N Фото: Hyundai

Гоночный Hyundai Ioniq 5 N построен на той же платформе, что и серийный электромобиль, но обладает большей мощностью — 650 лошадиных сил против 609, а также более ёмкой батареей. Кроме того, у машины доработанный кузов, который легче серийного и более эффективен с точки зрения аэродинамики.

Гоночный Hyundai Ioniq 5 N Фото: Hyundai

Состав участников, а также трассы, на которых будут проходить этапы Ioniq 5 N eN1 Cup, пока не называются.

Отметим, что ранее Hyundai Ioniq 5 N получил награду как «Производительный автомобиль года».