Источник: юрист, расследовавший дело Хорнера, связан с тайскими владельцами «Ред Булл»

«Независимый» адвокат, оправдавший руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера по делу о «ненадлежащем поведении» по отношению к одной из его подчинённых сотрудниц, — лондонский адвокат семьи Ювидья – тайских совладельцев компании «Ред Булл». Об этом со ссылкой на Business F1 Magazine сообщает Formula Passion.

Сообщается, что с Business F1 Magazine связался анонимный источник и сообщил, что независимый юрист в деле Хорнера совсем не независимый. Журнал Business F1 начал проверять эту информацию и выяснил, что это человек старше 70 лет с большим опытом в бизнес-вопросах, включая слияния, поглощения, банкротства компаний. Нюанс состоит в том, что «он является законным представителем и лондонским адвокатом семьи Ювидья, владельцев 51% «Ред Булл». Это бросает большую тень на статус независимости этого юриста.

Журнал Business F1 также утверждает, что Ювидья поручил адвокату подготовить отчёт, снимающий с Кристиана Хорнера все обвинения. Фактически отчёт объёмом около 200 страниц содержал лишь небольшую часть жалоб сотрудников и преувеличивал результаты, достигнутые Хорнером на своём посту.

Наконец, журнал перечислил адвокатов, работающих на Хорнера: среди них есть и фирма с именем «независимого» юриста.