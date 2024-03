Экс-инженер «Астон Мартин»: Феттель мог бы вернуться в Ф-1

Бывший инженер по стратегии британской команды «Астон Мартин» Берни Коллинз считает, что четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель может возобновить карьеру.

«Я считаю, что мог бы это сделать. У всех пилотов есть внутренний драйв, ведь они делали это на протяжении стольких лет: карьера в Формуле-1, а до этого карьера в картинге, юниорская карьера… Феттель отошёл от Формулы-1 полтора года назад, позже, чем я. И если вы быстро не заполните эту пустоту, то произойдёт откат.

Когда он выступал за «Астон Мартин», машина работала не так, как ожидалось, и он попытался расставить приоритеты в пользу своей семейной жизни. Но если ему дадут машину, с которой можно сразу же взяться за дело?» — сказал Коллинз в подкасте The Fast and The Curious.